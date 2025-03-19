Экипаж миссии Crew-9 приземлился спустя более полугода на МКС

Космонавт Александр Горбунов с астронавтами NASA Ником Хейгом, Сунитой Уильямс и Бутчем Уилмором успешно приводнились у побережья Флориды, об этом сообщает NASA.

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Посадка была проведена в 17:57 по времени Восточного побережья США, по московскому времени в 00:57. Они приземлились в районе Атлантического океана. За происходящим можно было наблюдать в трансляции американского космического агентства.

Напомним, 5 июня прошлого года началась миссия Starliner. Изначально ее планировали проводить в течение одной недели. Но из-за утечки гелия отправление корабля на Землю отложилось и экипаж провел на МКС девять месяцев.

Позже стало известно, что космический корабль Boeing Starliner должен вернуться на Землю в феврале этого года без экипажа, а космонавты вернутся на отдельном корабле Crew Dragon компании SpaceX.

Эта миссия стала одной из самых продолжительных в истории американской космонавтики с участием российских специалистов.