Смертоносная основа: жвачку признали одной из экологических угроз

Исследователь из Портсмундского университета Дэвид Джонс опубликовал статью, из которой следует, что в общем объеме пластиковых отходов, загрязняющих планету, необходимо учитывать и жевательную резинку. Почему – расскажет научный обозреватель Николай Гринько.

Согласно определению, жевательная резинка – это кулинарное изделие, которое состоит из несъедобной эластичной основы и различных вкусовых и ароматических добавок. В процессе употребления жевательная резинка практически не уменьшается в объеме, но все наполнители постепенно растворяются слюной, после чего основа становится безвкусной и выбрасывается.

Прообразы жвачки есть практически во всех культурах и нациях – люди издревле жевали смолу и застывший сок деревьев, смеси из трав и кореньев, листья табака, воск, парафин и так далее. Когда в 1848 году американский предприниматель Джон Кертис открыл первый завод по производству жевательной резинки, основным сырьем для нее была все еще сосновая смола. Однако готовый продукт слишком сильно отдавал хвоей, а внутри него даже попадались еловые иголки, так что большой популярности он не приобрел.

Спустя пару десятков лет жвачку переизобрели: в 1869 году нью-йоркский фотограф Томас Адамс закупил большую партию каучука для вулканизации резину, но после серии неудачных проб решил продавать его для жевания, перемешав с добавками и завернув в яркие фантики. В 1920-х годах даже была выведена "золотая формула" состава: 20% каучука, 60% сахара (или его заменителей), 19% кукурузного сиропа и 1% ароматизатора. Но каучук, как и смола – все еще натуральное, природное вещество, а значит – это слишком дорогое сырье. Поэтому "сердце" современной жевательной резинки – это, как пишут, "жевательная основа". При этом, если вы попытаетесь найти ее точный состав, вас постигнет неожиданная неудача: максимум, что можно обнаружить, это расплывчатое определение "преимущественно синтетические полимеры".

Производители настолько строго охраняют свои секреты, что узнать правду удалось только с помощью химического анализа. В Университете Арканзаса жвачку изучили методом "матрично-активированной лазерной десорбционной масс-спектрометрии" – согласитесь, звучит внушительно. Анализ показал, что жевательная резинка содержит стирол-бутадиен, полиэтилен и поливинилацетат. Бутадиен-стирольный каучук используют при производстве автомобильных шин, полиэтилен – это сырье для пластиковых пакетов и бутылок, а поливинилацетат – основа для клея ПВА, эмульсионных красок и чернил. А если вспомнить, что жвачку после употребления выбрасывают, то получается, что она является еще одним источником пластикового мусора, который не разлагается в естественных условиях.

Информации о том, сколько жевательной резинки производится в мире, тоже не найти. Есть лишь приблизительные оценки, согласно которым фабрики выпускают 1,75 триллиона пластинок и подушечек в год. Каждая из них весит чуть меньше полутора граммов, а значит, всего получается около 2,5 миллиона тонн жвачки в год. И треть этой массы, то есть чуть более 730 000 тонн, приходится на "синтетическую жевательную основу", то есть стирол-бутадиен, полиэтилен и поливинилацетат. Вместе с потерявшей вкус жвачкой мы каждый год выбрасываем (хорошо, если не прямо под ноги, а на мусорные полигоны) 730 000 тонн автошин, пластиковых пакетов и столярного клея. И эту массу никто и нигде не учитывает.

Химики уже давно ищут способы утилизации жевательной резинки, но пока такая технология не изобретена. Возможно, стоит зайти с обратной стороны и изменить состав "жевательной основы". Надеемся, что производители осознают вред, наносимый экологии, и станут производить более "зеленую" жвачку.

Конечно, не из сосновой смолы, хотя...