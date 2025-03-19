Красные спрайты в Гималаях возникают из-за конвекции в атмосфере

Ученые из Китайского университета науки и технологий под руководством профессора изучили редкое атмосферное явление — яркие электрические разряды красного цвета, возникающие над Гималаями во время гроз. Специалисты раскрыли механизмы этих молний, называемых "красными спрайтами".

Исследование опубликовано в научном журнале Advances in Atmospheric Sciences (AAS). Команда разработала инновационный метод синхронизации времени, используя траектории спутников и анализ звездного поля. Это позволило им точно связать спрайты с их "родительскими" молниями.

Анализ показал, что молнии возникли в мощной мезомасштабной конвективной системе, простирающейся от равнины Ганга до Тибетского нагорья. Это событие стало рекордным по количеству спрайтов, зарегистрированных во время одной грозы в Южной Азии. Кроме того, ученые впервые зафиксировали в Азии редкое зеленое свечение атмосферы, известное как "призрачные спрайты".

Исследование подчеркивает, что грозы в Гималаях могут генерировать сложные электрические разряды, влияющие на атмосферные процессы. Эти открытия важны для понимания физики атмосферы и ее взаимодействия с климатом.