Google объединится с MediaTek для создания нового ИИ-чипа

Google планирует сотрудничество с тайваньской компанией MediaTek для разработки следующего поколения своих чипов для искусственного интеллекта (ИИ) — Tensor Processing Units (TPU).

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По данным источников, новый чип будет создан в 2025 году.

Несмотря на это, Google не прекращает сотрудничество с Broadcom, с которой работала над ИИ-чипами в последние годы. Однако партнерство с MediaTek позволит компании снизить затраты на производство, так как тайваньский производитель предлагает более выгодные условия по сравнению с Broadcom. Кроме того, MediaTek тесно сотрудничает с крупнейшим производителем полупроводников — TSMC.

Как и Nvidia, Google разрабатывает собственные ИИ-чипы для внутренних исследований и облачных сервисов. Это дает компании преимущество перед конкурентами, которые зависят от чипов Nvidia.