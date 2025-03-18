США запретили китайский ИИ DeepSeek на правительственных устройствах

Министерство торговли США запретило использование китайского искусственного интеллекта (ИИ) DeepSeek на правительственных устройствах. Об этом сообщили источники, знакомые с ситуацией.

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В электронной рассылке министерства говорится, что доступ к DeepSeek строго запрещен на всех устройствах, выданных государственным служащим. Сотрудникам предписано не скачивать, не просматривать и не использовать никакие приложения или веб-сайты, связанные с этим ИИ.

Официальных комментариев от Министерства США пока не последовало, а степень запрета на уровне всего правительства остается неясной. Однако обеспокоенность по поводу китайского ИИ растет не только среди чиновников, но и среди законодателей.

DeepSeek стал причиной потрясений на мировых фондовых рынках в начале года. Инвесторы опасаются, что его доступность и низкая стоимость могут ослабить лидерство США в сфере ИИ. Американские политики также выражают тревогу по поводу возможной утечки данных через китайские модели.

В феврале члены Конгресса Джош Готтхаймер и Дарин ЛаХуд предложили законопроект о запрете DeepSeek на государственных устройствах. В марте они обратились к губернаторам штатов с просьбой поддержать инициативу, заявив, что пользователи, сами того не подозревая, могут передавать китайским властям конфиденциальные данные.