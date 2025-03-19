Предложен новый способ ликвидации Большого мусорного пятна в Тихом океане

Немецкие ученые из Гамбургского университета совместно с американскими коллегами из Института планетарных наук разработали передовой метод борьбы с мусором в океане, используя естественные течения. Их работа может значительно снизить затраты на очистку таких зон, как Большое тихоокеанское мусорное пятно. Исследование опубликовано в научном журнале Ocean Science (OceanSci).

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Большое мусорное пятно — огромное скопление пластикового мусора и других отходов в северной части Тихого океана. Оно находится между Гавайями и Калифорнией и является одним из самых известных примеров загрязнения океана. Пятно занимает площадь, сравнимую с размером штата Техас. По некоторым оценкам, его размеры составляют от 700 тыс. до 1,6 млн квадратных километров.

Специалисты проанализировали более 20 лет спутниковых данных и информации от плавучих датчиков, чтобы выявить области, где течения собирают дрейфующие объекты. Эти зоны, названные TRAP (Transient Attracting Profiles), образуются при взаимодействии вихрей и могут сохраняться до шести дней.

«Вместо того чтобы тратить топливо на перемещение сетей, мы можем использовать течения, чтобы мусор сам собирался в определенных местах», — объяснил Родриго Дюран, соавтор исследования.

Наиболее эффективные TRAP образуются при объединении четырех вихрей в определенной конфигурации. Такие структуры стабильны и могут собирать мусор на площади около 100 километров.

Метод может быть полезен не только для очистки океана, но и для поисково-спасательных операций, отслеживания потерянных грузов и даже мониторинга атмосферных явлений, таких как вулканический пепел или дым от лесных пожаров.