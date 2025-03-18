Астрономы обнаружили загадочную Х-образную галактику

Сербские астрономы провели детальное исследование X-образной радио-галактики 3C 315, основываясь на данных атласа двойных радиоисточников Лихи и базы данных NASA/IPAC Extragalactic Database (NED). Препринт работы опубликован на портале arXiv.

© R. Colombari & M. Zamani (NSF NOIRLab)

Радио-галактики излучают мощные радиоволны из своих центральных областей. Это происходит за счет притяжения газа и пыли сверхмассивной черной дырой в центре галактики, что приводит к испусканию излучения, ускоряющего заряженные частицы до огромных скоростей. Некоторые радио-галактики демонстрируют X-образную структуру, которая может указывать на два отдельных периода активности активного ядра галактики.

3C 315 является ярким примером X-образной двойной радио-галактики. Она имеет две пары лопастей, ориентированных под углом друг к другу, и вытянута в направлении северо-запад — юго-восток. Кроме того, рядом с ней расположена эллиптическая галактика, что указывает на сложное взаимодействие в группе галактик.

Ранее было замечено, что 3C 315 обладает не только необычной структурой, но и аномальным спектральным поведением. Ведущая автор исследования Весна Борка Йованович из Белградского университета вместе с коллегами проанализировала спектральные характеристики галактики, чтобы лучше понять природу этих особенностей.

Спектральная карта 3C 315 показала, что спектральный индекс изменяется вдоль трех направлений. При этом средние значения индекса различаются вдоль этих направлений, что указывает на сложные процессы внутри галактики. В большинстве областей спектральный индекс остается положительным, за исключением нескольких небольших участков с отрицательным значением. Это подтверждает, что основным механизмом излучения в 3C 315 является излучение волн заряженными частицами.

Ученые также обнаружили, что у 3C 315 есть яркое радио-ядро и слабые горячие пятна. Внешняя структура галактики выглядит достаточно стабильной. Так как 3C 315 и ее соседняя эллиптическая галактика находятся внутри скопления, исследователи предполагают, что окружающая среда играет ключевую роль в эволюции этой радио-галактики.