Белые карлики могут поддерживать жизнь

Американские ученые из Флоридского технологического института пришли к выводу, что жизнь в космосе может существовать в неожиданных местах — вблизи белых карликов. Исследование опубликовано в научном издании Astrophysical Journal Letters (AJL).

© Helena Uthas/Columbia University, NY

Белые карлики — остывающие ядра подобных Солнцу звезд на финальном этапе существования. Долгое время такие объекты считались непригодными для жизни из-за их нестабильной температуры. Со временем она падает, а обитаемая зона вокруг светила — сужается.

Команда изучила, могут ли два ключевых процесса — фотосинтез и абиогенез под воздействием ультрафиолета — происходить в обитаемой зоне белых карликов.

Модель показала, что белые карлики способны обеспечивать энергией оба процесса одновременно. Более того, белый карлик мог бы обеспечивать вращающуюся вокруг него планету земного типа достаточным количеством энергии на протяжении 7 млрд лет.

Это открытие указывает на потенциальное сходство с условиями на Земле и расширяет возможности поиска жизни в других звездных системах.