Представлен ноутбук на RTX 5090 с поддержкой SSD объемом 32 ТБ

Компания Eurocom представила один из самых мощных ноутбуков — Raptor X18 с 18-дюймовым дисплеем. Об этом сообщает портал TechPowerUp.

© Газета.Ru

Новинка получила дисплей на 18 дюймов с разрешением 3840х2400 или 2560х1600 пикселей, частотой обновления изображения 240 Гц. За производительность ноутбука отвечает 24-ядерный процессор Intel Core Ultra 9 275HX с 36 МБ кэша, видеокарта Nvidia GeForce RTX 5090 с 24 ГБ видеопамяти стандарта GDDR7, вплоть до 256 ГБ оперативной памяти DDR5 и накопитель до 32 ТБ (до четырех NVMe SSD).

В ноутбуке также имеются разъемы HDMI 2.1, mini DisplayPort, два порта Thunderbolt 5, два USB-A 3.2 Gen2 и полноразмерный слот для SD-карт. Среди прочего отмечается наличие 5-мегапиксельной камеры с поддержкой Windows Hello, TPM 2.0, защиты BIOS паролем и замка Kensington.

Eurocom Raptor X18 поддерживает Windows 11, Ubuntu, Microsoft Server 2022 и Qubes OS. В продажу ноутбук поступит 30 марта 2025 года, а стоимость базовой версии составит от $3996 (около 325,6 тыс. руб.).