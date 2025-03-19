Планетологи выяснили, когда на Марсе происходят "марсотрясения"

Планетологи под руководством Саймона Штелера из Швейцарской высшей технической школы Цюриха пришла к выводу, что "марсотрясения" чаще всего происходят в северных регионах Марса в летние месяцы.

Толчки, во время которых на Марсе находился аппарат NASA InSight, оборудованный сейсмометром SEIS, обычно были слабыми, сильные встречались в 100-1000 раз реже.

Земные землетрясения происходят из-за геологической активности и редко бывают сезонными. Планетологи не имеют однозначного ответа, почему происходят "марсотрясения". По одной из версий, их причина - резкий переход углекислого газа, превращающегося зимой в "сухой лед", из твердого состояния в газообразное.

Предполагается, что ответ на вопрос о причинах марсотрясений позволит как понять эволюцию Марса, так и лучше подготовиться к пилотируемым экспедициям или даже колонизации планеты.