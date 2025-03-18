Microsoft отказалась изучать выявленную экспертом уязвимость

Эксперт по кибербезопасности Уилл Дорман публично раскритиковал Microsoft за отказ рассматривать его отчет об обнаруженной уязвимости без предоставления видеодоказательства. Об этом сообщает портал Anti-Malware.

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По словам Дормана, он направил детальное описание уязвимости с сопроводительными скриншотами в Microsoft Security Response Center (MSRC), однако получил ответ с требованием предоставить видеоэксплуатацию POC (proof of concept) для дальнейшего анализа.

Специалист отметил, что запись видео не добавила бы ценности, так как демонстрация сводилась бы к введению описанных ранее команд в консоли. В знак протеста он записал 15-минутное видео, где лишь на несколько секунд появляется кадр из фильма «Образцовый самец», а остальное время экран остается пустым. Попытка загрузить видео на портал Microsoft завершилась ошибкой 403, что вызвало у Дормана дополнительные претензии к подходу MSRC.

В ответ Microsoft в комментарии изданию The Register отметила, что видеодоказательства не являются обязательными, но могут ускорить анализ уязвимости в рамках программ баг-баунти.