Microsoft отказалась изучать выявленную экспертом уязвимость

Газета.Ru

Эксперт по кибербезопасности Уилл Дорман публично раскритиковал Microsoft за отказ рассматривать его отчет об обнаруженной уязвимости без предоставления видеодоказательства. Об этом сообщает портал Anti-Malware.

Microsoft отказалась изучать выявленную экспертом уязвимость
© Microsoft Surface Studio

По словам Дормана, он направил детальное описание уязвимости с сопроводительными скриншотами в Microsoft Security Response Center (MSRC), однако получил ответ с требованием предоставить видеоэксплуатацию POC (proof of concept) для дальнейшего анализа.

Специалист отметил, что запись видео не добавила бы ценности, так как демонстрация сводилась бы к введению описанных ранее команд в консоли. В знак протеста он записал 15-минутное видео, где лишь на несколько секунд появляется кадр из фильма «Образцовый самец», а остальное время экран остается пустым. Попытка загрузить видео на портал Microsoft завершилась ошибкой 403, что вызвало у Дормана дополнительные претензии к подходу MSRC.

В ответ Microsoft в комментарии изданию The Register отметила, что видеодоказательства не являются обязательными, но могут ускорить анализ уязвимости в рамках программ баг-баунти.

Наука и техника
Microsoft