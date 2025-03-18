В Италии вышла первая в мире газета на основе ИИ

Во вторник в газетных киосках на Апеннинах и в цифровом формате появилось на свет первое в мире издание Il Foglio IA, созданное целиком и полностью с помощью искусственного интеллекта. Новостники во всем мире уже достаточно давно заигрывают с нейросетями. К примеру, The Washington Post использует систему Heliograf для создания коротких новостных заметок о спортивных мероприятиях и выборах. Reuters разработала нейросеть Lynx Insight, которая помогает журналистам анализировать данные и выявлять тренды. Bloomberg использует платформу Cyborg для анализа финансовых отчетов и автоматического создания новостей на их основе. В свою очередь китайское информагентство "Синьхуа" представило "виртуальных ведущих новостей", созданных с помощью ИИ, и широко использует автоматическую генерацию новостей. Но только итальянское ежедневное издание Il Foglio решило пойти ва-банк, доверив ИИ создание целой газеты.

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Экспериментальное издание под говорящим названием Il Foglio IA будет выходить в печатном и цифровом формате со вторника по пятницу в течение месяца. В четырехстраничную газету будут включены 25 статей, написанных и отредактированных с помощью ИИ в оптимистичном, а иногда и в критическом ключе, противоречащем традиционной линии Il Foglio. О том, на какой нейросети редакция остановила выбор, пока не уточняется.

Известно лишь, что журналистам издания, которые пользуются исключительно своим интеллектом, будет позволено лишь задавать нейросети вопросы и анализировать ее ответы. Все остальное - от заголовков, цитат и статей до небольших заметок - будет генерироваться автоматически с помощью ИИ. Il Foglio IA дается полный карт-бланш: у него будет абсолютная свобода принимать ту или иную сторону, а также занимать полемическую позицию по отношению к своей "материнской" газете.

В четырехстраничную газету будут включены 25 статей, написанных и отредактированных с помощью ИИ

Первые три новости на передовице вторничного Il Foglio IA говорят сами за себя: "Все небылицы Трампа за последний месяц", "Когда ИИ входит в редакции" и "Почему молодые европейцы избегают серьезных отношений". По словам авторов проекта Il Foglio IA, который завершится 18 апреля, они задались целью изучить, а также задокументировать влияние ИИ на редакционную работу. "С одной стороны, существует задача перевести ИИ из "газообразного состояния - теории - в твердое состояние - практику". С другой стороны, есть желание проверить на конкретном примере, какое влияние может оказать технологическая революция такого масштаба "на то, как мы работаем", уточняет редакция Il Foglio, призвавшая читателей не скупиться на обратную связь. О том, какое место займет ИИ в обозримом будущем в редакции Il Foglio и других итальянских изданиях, говорить пока преждевременно. На данный момент ясно одно: местное журналистское сообщество будет изо всех бороться за регламентацию использования нейросетей. Согласно последнему опросу, 82 процента репортеров убеждены, что настоящая журналистка должна по-прежнему базироваться на двух китах: на поиске информации за пределами интернет-пространства, а также на критической проверке источников.