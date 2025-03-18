Открыта гигантская галактика втрое старше Земли

Международная группа ученых обнаружила удивительно большую спиральную дисковую галактику, которая появилась в ранней Вселенной и как минимум в три раза превосходила по размерам другие подобные галактики той же эпохи.

Как сообщает Phys.org, открытие сделано при помощи инструментов, установленных на борту космического телескопа Уэбба. Был обнаружен огромный галактический диск - так называют плоские вращающиеся структуры, заполненные звездами, газом и пылью и вращающиеся вокруг центрального ядра. Для сравнения, наша Солнечная система вращается внутри диска Млечного Пути.

"Когда и как формируются галактические диски, было выдающейся загадкой. Увидев огромную, хорошо упорядоченную дисковую галактику, появившуюся, когда Вселенной было всего 2,4 миллиарда лет, мы вынуждены переосмыслить, насколько быстро и эффективно природа может строить космические структуры", - говорит соавтор исследования доктор Темия Нанаяккара.

Возраст вновь открытой галактики составляет около 11 миллиардов лет и почти втрое превышает возраст Земли. Она появилась в то время, когда Вселенная еще находилась на раннем этапе своего формирования.

"Эта галактика не только бросает вызов существующим моделям раннего формирования Вселенной, но и намекает на то, что плотные и богатые газом среды могли служить колыбелью самых ранних гигантов Вселенной", - продолжает Темия Нанаяккара.

Новая галактика получила название "Большое колесо". Измерения при помощи инструмента NIRSpec показали, что она содержит диск, вращающийся со скоростью около 300 км/с. И этот диск оказался гораздо крупнее, чем все другие подобные диски той эпохи, известные науке. Более того, он сопоставим с самыми массивными современными дисками.