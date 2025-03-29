Где находится самое древнее озеро на Земле?

Озера, как и горы, тоже могут быть древними — или старше одного миллиона лет. По данным ученых, на Земле существуют лишь 20 древних озер. Портал livescience.com рассказал о самом старом из них — и оно находится в России.

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На титул старейшего озера на Земле есть лишь один претендент — озеро Байкал в юго-восточной Сибири. По оценкам ученых, возраст этого водоема составляет 25 млн лет. А второе место занимает озеро Иссык-Куль в Кыргызстане — оно появилось примерно 20 млн лет назад.

При площади в 31 700 квадратных километров Байкал является седьмым самым крупным озером на Земле. Помимо этого, ему принадлежит рекорд и по глубине: до дна озера придется плыть 1,6 км. Причем это лишь глубина воды — сам резервуар гораздо глубже, если считать 5-7 км осадочных отложений на дне Байкала. Как раз они и помогли специалистам вычислить возраст озера c помощью техники изотопного датирования. Озероведы забрали образцы отложений и проверили их на радиоактивные версии цезия, свинца и углерода — подобный анализ способен показать возраст отдельных слоев отложений.

Изучая формирование озер ученые надеются понять, как они появились на планете и смогли выжить на протяжении многих миллионов лет. Например, многие зародились как ледниковые структуры: лед заполняет низины, после чего тает и заливает впадину водой. Но такие озера в долгосрочной перспективе живут сравнительно мало.

Байкал относится к другой категории — это т.н. рифтовое озеро. Две континентальных плиты земной коры начали отдаляться друг от друга, из-за чего на поверхности появился разлом, который называется «грабен». По мере движения плит этот грабен становится все глубже, благодаря чему рифтовые озера могут существовать так долго. По факту, Байкал становится на 2,5 см шире ежегодно. Некоторые другие древние озера на планете тоже являются рифтовыми.

Кроме того, Байкал может похвастать самым большим биологическим разнообразием на Земле. Там обитает множество видов животных и растений, которые не найти больше нигде на планете: эволюция в этой экосистеме длилась миллионы лет без вмешательства извне. Пожалуй, одно из самых известных животных озера — любимая публикой байкальская нерпа, единственный пресноводный представитель своего рода. Не говоря уже о сотнях видов пресноводных креветок и уникальных водорослей, которые вытягивают кремний из воды и превращают его в биологическое стекло.