В Японии появится первый в мире напечатанный на 3D-принтере вокзал

Японские специалисты планируют всего за шесть часов возвести новый железнодорожный вокзал, напечатанный на 3D-принтере. Он будет располагаться в городе Арида, префектура Вакаяма. Это будет небольшое сооружение высотой 2,6 м и шириной 6,3 м.

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Фасад здания украсят изображения знаменитых местных апельсинов и рыбы. Внутри предусмотрено что-то похожее на зоны отдыха.

В отличие от традиционных зданий, здесь не будет использоваться опалубка. Это обеспечивает большую свободу формообразования и гибкость конструкции. Дизайн строения «отражает уникальные особенности района», рассказали в Западно-японской железнодорожной компании.

Самую конструкцию намерены построить по частям на заводе. Стандартный 3D-принтер будет выдавать цементообразную смесь слоями из сопла для получения требуемой формы. Когда напечатанные детали будут готовы, их доставят на место и соберут с помощью крана. Это, как говорилось выше, займет шесть часов – между отправлением последнего вечернего и первого утреннего поездов. Проект реализуют 25 марта.

Первый проект напечатанной станции является тестовым. Если строение окажется удобным для пассажиров и не потребует сложного технического обслуживания, такие модели могут появиться в других районах Японии, сообщает New Atlas.

Ранее на 3D-принтере напечатали сеть кровеносных сосудов. Структура искусственного материала повторяет строение настоящих сосудов. При создании объекта использовали уникальную насадку «сердцевина-оболочка» для 3D-принтера. Она обладает двумя независимыми каналами для подачи жидкости в чернила.