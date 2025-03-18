Экипажи 73-й экспедиции признали готовыми к полету на МКС

Экипажи 73-й экспедиции признали готовыми к полету на Международную космическую станцию (МКС). Об этом госкорпорация «Роскосмос».

В основной экипаж входят российские космонавты Сергей Рыжиков и Алексей Зубрицкий и американский астронавт Джонатан Ким. В дублирующий — россияне Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев и американец Кристофер Уилльямс.

Ранее госкорпорация сообщила, что пуск ракеты «Союз-2.1а» с кораблем «Союз МС-27», на борту которого будет находиться экипаж 73-й экспедиции, с космодрома Байконура состоится 8 апреля.

Также в марте Рыжиков рассказал, что «Союз МС-27» вернется на Землю 9 декабря.