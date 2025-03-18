В Египте обнаружили царскую гробницу возрастом 3,5 тысячи лет

В Верхнем Египте, в некрополе Анубиса в городе Абидос, обнаружена царская гробница, возраст которой составляет около 3,5 тысячи лет.

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Об этом сообщило министерство туризма и древностей страны, передает Daily News Egypt, партнер сети TV BRICS.

«Это открытие предоставляет новые научные данные о царских захоронениях в некрополе Анубиса, где эти гробницы датируются периодом с 1700 по 1600 год до нашей эры», – говорится в сообщении ведомства.

Помимо этого, археологи нашли гончарную мастерскую римского периода в деревне Банавит, расположенной неподалеку. Эта находка, как предполагается, была одним из крупнейших производственных центров, поставлявших керамику в этот регион в древности.

Ранее в Египте впервые с 1922 года нашли гробницу фараона. По информации исследователей, она могла принадлежать Тутмосу II из XVIII династии фараонов Древнего Египта (правил приблизительно в 1492–1479 годах до нашей эры).