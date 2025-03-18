Открыты пять новых видов грибов

Международная команда ученых обнаружила пять ранее неизвестных видов грибов рода Piloderma, включая один из самых широко распространенных видов в Северной Европе и один редкий вид, встречающийся только в старовозрастных лесах — естественных лесах, которые не подвергались значительному вмешательству человека в течение сотен лет. Эти открытия указывают на то, что разнообразие в этом роде гораздо выше, чем считалось ранее, и что некоторые его виды находятся под угрозой исчезновения из-за вырубки старых лесов. Работа опубликована в журнале Fungal Biology.

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Многие виды Piloderma являются одними из самых распространенных грибов в Швеции. Они образуют микоризу — симбиотическую связь с деревьями, в которой помогают своим хозяевам получать воду и питательные вещества в обмен на сахара. Это делает их ключевыми элементами в функционировании и росте лесных экосистем.

Исследователи изучали образцы грибов, собранные в Швеции, Норвегии, Финляндии и Литве, а также анализировали коллекции из предыдущих научных проектов. Потенциальные новые виды сравнивались с уже известными видами с помощью ДНК-секвенирования.

«Вид считается новым, если ДНК-анализ показывает, что он биологически отличается от существующих видов», — объяснил ведущий автор исследования Стен Свантессон. — «Мы также использовали данные из международных генетических баз, чтобы получить дополнительную информацию о географическом распространении и экологии новых видов».

Один из новых видов получил название Piloderma fugax. Этот гриб оказался редким и был найден в окрестностях Гелливары в Швеции и в Тренделаге в Норвегии. Его экология отличается от других видов рода, так как он растет исключительно в старовозрастных лесах. Из-за своих небольших размеров и скрытого образа жизни гриб получил название fugax, что в переводе с латыни означает «скрытый» или «мимолетный».

Также был обнаружен Piloderma luminosum — один из самых распространенных видов, легко узнаваемый по ярко-желтым или оранжевым плодовым телам, которые кажутся светящимися. Этот гриб был выделен из ранее известного комплекса видов, включающего Piloderma byssinum.