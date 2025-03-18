Эксперты объяснили провал Apple с запуском ИИ в Siri

Apple признала, что задержка с запуском функций искусственного интеллекта (ИИ) в Siri стала серьезной ошибкой. Руководство компании назвало ситуацию «постыдной» и признало, что анонсировать технологию до ее готовности было неверным решением.

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После презентации Apple Intelligence на WWDC 2024 пользователи ожидали, что Siri получит значительные улучшения. Однако, как стало известно, ключевые ИИ-функции так и не появились. Более того, по словам старшего директора Apple Робби Уокера, их внедрение откладывается как минимум до iOS 19 в 2025 году. Причина — низкое качество работы: система ошибается в каждом третьем случае.

Проблемы с Siri вызвали недовольство не только среди пользователей, но и среди инвесторов. Акции Apple уже упали на 16% с начала года. Компания даже удалила рекламу iPhone 16, в которой демонстрировались несуществующие ИИ-возможности.

Как отметил главный редактор Ferra.ru Евгений Харитонов, Apple традиционно наблюдала за трендами и выпускала доработанные продукты, но с ИИ этот подход не сработал.

«Стандартная стратегия Apple почти всегда заключалась в «подсматриваем тренды у конкурентов, а потом выпускаем свое, но доведенное до ума и более качественное». Раньше этот метод срабатывал безотказно, но в случае с ИИ оказалось, что «девять женщин не могут родить ребенка за один месяц» и для качественной реализации ИИ-функций нужно время. Абстрактный ИИ в жанре «болтун-собеседник» — легко, но связать воедино устройства, сервисы и приложения так, чтобы они не конфликтовали между собой, очень сложно. И это в полной мере пока не реализовал никто».

Аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин добавил, что Apple слишком поздно начала работу над ИИ. В отличие от Samsung, которая занимается этим уже четыре года, у Apple просто не было времени создать качественный продукт.