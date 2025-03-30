Почему новенькие гаджеты так быстро надоедают?

Почти каждый человек наверняка сталкивался со следующей ситуацией. Мы видим в магазине какой-нибудь новый гаджет, будь то смартфон или телевизор, месяцами мечтаем о нем, копим деньги, наконец покупаем… Но всего через пару недель по ощущениям он ничем не отличается от старого. Портал popsci.com рассказал, почему так получается и как с этим можно бороться.

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Психологический феномен гедонистической адаптации хорошо задокументирован как минимум с 1970-х. По сути, эта концепция предполагает, что люди обычно откатываются к стандартному уровню счастья после позитивных или негативных изменений в жизни. Так, скачок в счастье может произойти из-за свадьбы, повышения на работе или покупки нового телевизора, но он временный — позже настроение человека вернется в норму. То же самое можно сказать и о негативных событиях.

Одна из ранних научных работ, изучивших этот феномен, была опубликована в 1978 году в издании Journal of Personality and Social Psychology. Она рассмотрела сравнительное счастье трех групп людей: победителей лотереи, тех, кто пострадал от серьезных ДТП и контрольной группы.

Неожиданно, но результаты победителей лотереи и контрольной группы не сильно различались в плане актуального уровня счастья, предыдущего и ожидаемого будущего. Однако в этой статистике есть нюансы. Например, жертвы ДТП адаптировались не так хорошо, хотя авторы научной работы отмечают, что они «выглядели не такими несчастными, как можно было ожидать». Тем не менее, эффект гедонистической адаптации воспроизвели многие другие работы в течение следующих лет. Позитивные и негативные перемены обычно сильно влияют на уровень счастья в краткосрочной перспективе, но рано или поздно человек возвращается к прежнему уровню благосостояния.

Причем здесь новенькие гаджеты? Здесь работает та же психологическая тенденция. Купив, например, новый телевизор, человек может вступить в короткий период счастья, во время которого кажется, что новинка делает видеоигры и фильмы лучше. Как следствие, владелец телевизора становится более счастливым. Однако по завершению этого периода он начнет чувствовать себя как обычно. Может, он услышит о новом, еще более качественном телевизоре, который тоже захочется купить, чтобы получить ту же эйфорию, что и от покупки старого.

Зная о феномене гедонистической адаптации, можно ли как-то получить больше удовольствия от гаджетов? Ответ, вероятно, кроется в том, что нам стоит ценить вещи, которые мы уже имеем. Исследование от 2011 года, опубликованное в журнале Personality and Social Psychology Bulletin, обнаружило, что регулярные мысли о позитивных изменениях в жизни помогают продлить период счастья.

Если взять тот же пример с телевизорами, то можно поступить следующим образом: купить один маленький ТВ разрешением 720р и большой — на 1080р. Каждый раз, когда захочется чего-то новенького, можно просто переключаться между ними. Миниатюрный телевизор будет ощущаться необычным и милым, а переход назад на 1080р — восприниматься как огромный апгрейд.