Обзоры смартфона Google появились до анонса устройства

На видеохостинге YouTube появились первые обзоры смартфона Google Pixle 9a, еще не выпущенного официально. На это обратил внимание корреспондент «Ленты.ру». Так, ролик с обзором устройства опубликовал 15 марта популярный индийский блогер Sahil Karoul, который имеет на канале больше 280 тысяч подписчиков.

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Автор показал внешний вид девайса, рассказал о его характеристиках, раскрыл результаты синтетических тестов и сделанные на камеру фотографии. При этом Google еще даже не анонсировала смартфон — презентация гаджета должна состояться 19 марта.

Спустя два дня, 17 марта, похожее видео опубликовал небольшой YouTube-канал The Mobile Central. В коротком ролике с названием «Стоит ли того бюджетный телефон Google?» автор также показал внешний вид гаджета и раскрыл его характеристики.

Неизвестно, каким образом смартфоны попали в распоряжение блогеров. Обычно обзоры на устройства Google появляются в сети после старта продаж гаджетов или ранее — у избранных блогеров и журналистов, получивших образец продукта на изучение непосредственно от производителя.

Судя по видео, Google Pixle 9a, который должны оценить в 499 долларов, или около 41 тысячи рублей, получил новый дизайн с плоской задней панелью и OLED-экран с крупными рамками.

В начале октября на российских сайтах с объявлениями заметили компьютеры MacBook Pro, которые еще не были анонсированы. Журналисты издания MacRumors предположили, что устройства, которые Apple представила позже, были вывезены с китайских складов ее поставщиков.