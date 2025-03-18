Компания Xiaomi выпустила дешевый смартфон Redmi A5 4G стоимостью около 7,5 тыс. руб. Об этом сообщает портал GSMArena.

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Новинка оснащена 6,88-дюймовым IPS-экраном со скромным разрешением HD+ и частотой обновления 120 Гц. Подробные характеристики дисплея пока не раскрываются.

За производительность Redmi A5 4G отвечает чипсет Unisoc T7250, который в бенчмарке AnTuTu набирает около 300 тыс. баллов, что превышает показатели популярных в этой ценовой категории процессоров MediaTek Helio G81, G88 или G91. Также смартфон доступен в модификациях с 4 или 6 ГБ оперативной памяти и встроенным накопителем на 64 или 128 ГБ.

Среди прочих параметров Redmi A5 4G отмечается наличие основной камеры с разрешением 32 Мп, аккумулятора емкостью 5200 мАч с поддержкой зарядки мощностью 18 Вт. При этом в комплекте с устройством идет зарядный блок на 15 Вт.

На данный момент Redmi A5 4G представлен в Бангладеше по цене от 11 тыс. бангладешских так (около 7,5 тыс. руб.). Ожидается, что на других рынках смартфон будет выпущен в качестве Poco C71.