Xiaomi выпустила дешевый смартфон Redmi A5

Газета.Ru

Компания Xiaomi выпустила дешевый смартфон Redmi A5 4G стоимостью около 7,5 тыс. руб. Об этом сообщает портал GSMArena.

Xiaomi выпустила дешевый смартфон Redmi A5
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Новинка оснащена 6,88-дюймовым IPS-экраном со скромным разрешением HD+ и частотой обновления 120 Гц. Подробные характеристики дисплея пока не раскрываются.

За производительность Redmi A5 4G отвечает чипсет Unisoc T7250, который в бенчмарке AnTuTu набирает около 300 тыс. баллов, что превышает показатели популярных в этой ценовой категории процессоров MediaTek Helio G81, G88 или G91. Также смартфон доступен в модификациях с 4 или 6 ГБ оперативной памяти и встроенным накопителем на 64 или 128 ГБ.

Среди прочих параметров Redmi A5 4G отмечается наличие основной камеры с разрешением 32 Мп, аккумулятора емкостью 5200 мАч с поддержкой зарядки мощностью 18 Вт. При этом в комплекте с устройством идет зарядный блок на 15 Вт.

На данный момент Redmi A5 4G представлен в Бангладеше по цене от 11 тыс. бангладешских так (около 7,5 тыс. руб.). Ожидается, что на других рынках смартфон будет выпущен в качестве Poco C71.

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