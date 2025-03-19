В RuStore появится новый раздел

Технологии искусственного интеллекта (ИИ) будут собирать наиболее популярные запросы пользователей в отечественном магазине приложений для Android RuStore и показывать их в отдельном разделе.

Об этом рассказали ТАСС в пресс-службе магазина приложений.

"В поиске магазина приложений RuStore появился раздел "Часто ищут", где ИИ собирает популярные запросы пользователей. В феврале самым востребованным поисковым запросом стал "игры без интернета", - отметили в пресс-службе.

Как пояснили в RuStore, технология анализирует все входящие пользовательские запросы, группирует похожие, и формирует сводку трендов. После этого пользователь может перейти по любому запросу и посмотреть подборку приложений по теме.