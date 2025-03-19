Касперская оценила перспективы возвращения американского софта в РФ

Некоторое программное обеспечение разработки американских компаний может вновь появиться в России, но это - риск, и этому ПО нужно ставить препятствия для возвращения.

Такое мнение высказала ТАСС в кулуарах съезда РСПП председатель правления ассоциации "Отечественный софт" Наталья Касперская.

"Есть привычка пользователей пользоваться определенными программными продуктами, причем зачастую она не мотивирована реальными причинами. Это просто привычка - удобно пользоваться, а значительная часть функций не используется. Это системы управления предприятием, это офисный софт, операционные системы. И здесь, конечно, есть риск возвращения американцев", - сказала она, оценив идею возвращения скептически.

Касперская считает, что ПО из США "нужно ставить серьезные препоны" при возвращении.

"А чем вы гарантируете то, что вы не сделаете, как вы уже поступили один раз? Либо какой-то вклад [от ушедших компаний] вперед, оплата всех, кого они кинули, [либо] еще какие-то меры", - предложила она.

При этом глава ассоциации считает, что для части технологий, и именно для тех, которые в России являются наиболее актуальными, возвращение будет "просто в принципе невозможным", а технологическое сотрудничество РФ и США всегда было условным.