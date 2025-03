Стало известно, как игуаны колонизировали Фиджи 34 млн лет назад

Исследование от биологов из Калифорнийского университета в Беркли предполагает, что примерно 34 миллиона лет назад игуаны преодолели 8000 километров через океан от западного побережья Северной Америки до островов в южной части Тихого океана. Это самое длинное известное океанское путешествие сухопутных позвоночных.

Перемещение по воде — основной способ заселения новых островов растениями и животными, что часто приводит к появлению новых видов и экосистем.

Новое исследование, которое опубликовано в Proceedings of the National Academy of Sciences, показывает, что предки игуан прибыли на острова Фиджи примерно 34 миллиона лет назад, когда последние только начали формироваться благодаря вулканической активности. Исследование основано на сравнении генетических данных игуан Фиджи, Brachylophus, и их ближайших родственников, североамериканских пустынных игуан, Dipsosaurus.

Считалось, что игуаны с Фиджи могли произойти от более древней линии, ныне вымершей. Другая гипотеза состояла в том, что игуаны прибыли из тропических частей Южной Америки через Антарктику или Австралию, но никаких генетических или ископаемых данных в поддержку этого не существует. Новое исследование окончательно отвергает эти теории.

«Мы выяснили, что игуаны Фиджи наиболее близки к североамериканским пустынным игуанам, а их линии разошлись примерно 30 миллионов лет назад, когда могли возникнуть вулканические острова», — говорит главный автор исследования Саймон Скарпетта, герпетолог-палеонтолог. «Прямое прибытие игуан на Фиджи из Северной Америки звучит невероятно. Но известные модели колонизации соседних земель не соответствуют временной шкале», — отмечает соавтор Джимми МакГуайр, профессор интегративной биологии из Университета Беркли.

Игуаны способны долго обходиться без пищи и воды, а упавшие в океан большие деревья могли служить им источником питания.

«Можно представить, как ураган валит деревья с игуанами и их яйцами, после чего они переносятся океанскими течениями«, — добавляет Скарпетта.

Игуаны Фиджи — изолированная группа из более чем 2 100 видов подотряда, который, в том числе, включает хамелеонов, агам и др.