Ученые обнаружили 300-летнего гиганта в недрах Тихого океана

Команда National Geographic Pristine Seas Expedition во главе с видеооператором Ману Сан-Феликсом среди коралловых рифов Соломоновых Островов нашла мегакоралл. Его размеры достигают 32 метра в длину и 34 в ширину, что делает его одним из крупнейших живых существ на планете.

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Ученые предполагают, что примерный возраст мегакоралла составляет более 300 лет. Он относится к виду Pavona clavus и значительно отличается от других коралловых рифов. В отличие от них Pavona clavus, это единый организм, который состоит из миллионов полипов, живущих единым целым.

Отмечается, что нашли коралл случайно — аквалангисты изучали территорию, известную как «кладбище затонувших кораблей». На фоне стремительного разрушения коралловых рифов мегакоралл Соломоновых Островов стал для исследователей надеждой на то, что их эпоха в природе не заканчивается, сообщает National Geographic.

Недавно ученые Национального управления океанических и атмосферных исследований обнаружили на дне Тихого океана загадочную золотую сферу с отверстием в центре. Находка спровоцировала волну споров в научных кругах.

Другую интересную находку обнаружили на берегу Мексиканского залива: таинственные «ведьмины бутылки», которые исследователи запретили открывать.