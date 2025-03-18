«Назвался космонавтом — вылезай»: Алексей Леонов впервые вышел в открытый космос 60 лет назад

Газета.Ru
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Космонавт Алексей Леонов во время выхода в открытый космос, 18 марта 1965 года
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Космонавт Алексей Леонов во время выхода в открытый космос, 18 марта 1965 года 
© РИА Новости
Экипаж космического корабля «Восход-2» перед стартом на космодроме Байконур, 18 марта 1965 года
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Экипаж космического корабля «Восход-2» перед стартом на космодроме Байконур, 18 марта 1965 года 
© Николай Макаров/РИА Новости
Советские летчики-космонавты СССР Алексей Леонов и Павел Беляев (слева) в кабине космического корабля «Восход-2» перед полетом, 18 марта 1965 года
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Советские летчики-космонавты СССР Алексей Леонов и Павел Беляев (слева) в кабине космического корабля «Восход-2» перед полетом, 18 марта 1965 года 
© РИА Новости
Советский пилотируемый космический корабль «Восход-2» на старте, 18 марта 1965 года
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Советский пилотируемый космический корабль «Восход-2» на старте, 18 марта 1965 года 
© РИА Новости

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Аппаратура, с помощью которой велось наблюдение за полетом космического корабля «Восход-2» 18 марта 1965 года
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Аппаратура, с помощью которой велось наблюдение за полетом космического корабля «Восход-2» 18 марта 1965 года 
© РИА Новости
Космонавт Алексей Леонов садится в кабину центрифуги во время тренировок в Центре подготовки космонавтов, 1964 год
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Космонавт Алексей Леонов садится в кабину центрифуги во время тренировок в Центре подготовки космонавтов, 1964 год 
© РИА Новости
Члены отряда космонавтов СССР Павел Беляев и Алексей Леонов (слева направо) во время предполетной тренировки на батуте в Центре подготовки космонавтов, 1965 год
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Члены отряда космонавтов СССР Павел Беляев и Алексей Леонов (слева направо) во время предполетной тренировки на батуте в Центре подготовки космонавтов, 1965 год 
© Валентин Черединцев/РИА Новости
Алексей Леонов во время предполетной тренировки на лопинге в Центре подготовки космонавтов, 1965 год
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Алексей Леонов во время предполетной тренировки на лопинге в Центре подготовки космонавтов, 1965 год 
© Валентин Черединцев/РИА Новости
Космонавт Алексей Леонов прощается с женой Светланой перед отлетом на космодром Байконур, 10 марта 1965 года
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Космонавт Алексей Леонов прощается с женой Светланой перед отлетом на космодром Байконур, 10 марта 1965 года 
© РИА Новости

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Космонавт Алексей Леонов с дочерью Викой, 1964 год
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Космонавт Алексей Леонов с дочерью Викой, 1964 год 
© Валентин Черединцев/РИА Новости
Космонавт Алексей Леонов на стартовой площадке космодрома Байконур, 18 марта 1965 года
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Космонавт Алексей Леонов на стартовой площадке космодрома Байконур, 18 марта 1965 года 
© РИА Новости
Космонавт Алексей Леонов во время выхода в открытый космос, 18 марта 1965 года
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Космонавт Алексей Леонов во время выхода в открытый космос, 18 марта 1965 года 
© РИА Новости
Космонавт Алексей Леонов во время выхода в открытый космос, 18 марта 1965 года
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Космонавт Алексей Леонов во время выхода в открытый космос, 18 марта 1965 года 
© РИА Новости
Встреча космонавтов Павла Беляева и Алексея Леонова на аэродроме Внуково после успешного завершения полета на космическом корабле «Восход-2». На фото: Павел Беляев, Алексей Леонов с дочерью Викой, за ними Татьяна Беляева и Светлана Леонова, Первый секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев (справа на заднем плане), 23 марта 1965 года
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Встреча космонавтов Павла Беляева и Алексея Леонова на аэродроме Внуково после успешного завершения полета на космическом корабле «Восход-2». На фото: Павел Беляев, Алексей Леонов с дочерью Викой, за ними Татьяна Беляева и Светлана Леонова, Первый секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев (справа на заднем плане), 23 марта 1965 года 
© Александр Моклецов/РИА Новости

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Встреча экипажа космического корабля «Восход-2» в Москве, 23 марта 1965 года
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Встреча экипажа космического корабля «Восход-2» в Москве, 23 марта 1965 года 
© Селимханов/РИА Новости
Заместитель председателя Президиума Верховного Совета СССР Махмадулло Холов награждает летчика-космонавта Алексея Леонова Золотой Звездой Героя Советского Союза, 23 марта 1965 года
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Заместитель председателя Президиума Верховного Совета СССР Махмадулло Холов награждает летчика-космонавта Алексея Леонова Золотой Звездой Героя Советского Союза, 23 марта 1965 года 
© Давид Шоломович/РИА Новости
Летчик-космонавт СССР, Герой Советского Союза Алексей Леонов отвечает на вопросы журналистов на пресс-конференции, посвященной полету космического корабля «Восход-2» и выходу Алексея Леонова в открытый космос, 25 марта 1965 года
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Летчик-космонавт СССР, Герой Советского Союза Алексей Леонов отвечает на вопросы журналистов на пресс-конференции, посвященной полету космического корабля «Восход-2» и выходу Алексея Леонова в открытый космос, 25 марта 1965 года 
© Давид Шоломович/РИА Новости
Алексей Леонов (1934–2019)
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Алексей Леонов (1934–2019) 
© РИА Новости

Подготовка к полету заняла чуть больше года, а сам выход — 12 минут. За это время Леонов совершил пять отходов и подходов к шлюзовой камере.

«Я подтянул распрямившийся на всю длину фал и быстро пошел на корабль. При подходе к кораблю выставил вперед руки и, коснувшись стенок шлюза, с силой оттолкнулся от него. И вдруг я завращался как-то сложно: вначале через голову, а затем слева-направо. <…> Я понял — резкие движения в космосе противопоказаны. Следующий отход от корабля я делал с учетом своих ошибок — я приобретал опыт плавания в открытом космосе. С каждым движением я приходил к важному выводу: В КОСМОСЕ ЖИТЬ И РАБОТАТЬ МОЖНО», — вспоминал космонавт.

К моменту, когда Леонову поступила команда возвращаться на корабль, его скафандр раздулся в космическом вакууме. Втиснуться обратно в люк шлюза стало практически невозможно, а запас кислорода, рассчитанный на 20 минут, постепенно заканчивался. Однако космонавт не паниковал и после несколько безрезультатных попыток протиснуться в шлюз принял решение сбросить давление в скафандре до аварийного. Это помогло, хоть и было рискованно, так как грозило закипанием азота в крови и гибелью. Леонов рассчитал, что уже дышит чистым кислородом, а значит, кипения быть не должно.

«Вот уже остался серпик черного неба. Еще секунда. Щелкнули замки — люк закрылся. Я лежал в шлюзе уставший, мокрый от пота и довольный. Главная задача полета была выполнена. Сознание, что дело сделано, меня расслабило — хотелось долго лежать просто так, с открытыми глазами...» — писал Леонов в своей книге «Выхожу в космос».

На самом деле космонавт провел вне корабля 23 минуты 41 секунду, но Международный спортивный кодекс признает лишь чистое время пребывания человека в открытом космосе с момента появления его из шлюзовой камеры до входа обратно. Это, впрочем, не помешало Алексею Леонову установить на тот момент мировой рекорд продолжительности пребывания человека в космическом пространстве.