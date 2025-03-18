Состоялся релиз обновленного редактора изображений GIMP 3.0

После более чем десяти лет разработки команда GIMP официально выпустила версию 3.0 популярного открытого редактора изображений. Новый релиз принес множество улучшений и обновлений, значительно расширяющих возможности программы.

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Обновленный интерфейс на основе GTK3 теперь поддерживает прокрутку вкладок в диалоговых окнах с помощью колесика мыши, а также предлагает новый экран загрузки и улучшенную поддержку значков на дисплеях HiDPI. Улучшенное управление цветом повышает точность цветопередачи и совместимость с различными цветовыми профилями, что особенно важно для профессиональных пользователей.

Одним из значительных нововведений стала стабильная публичная API, позволяющая разрабатывать плагины и скрипты, совместимые как с серией GIMP 2.10, так и с будущими версиями. Расширена поддержка различных форматов файлов, включая TIFF из Autodesk Sketchbook, BMP с 64 битами на пиксель, а также PSD с 16-битным LAB, DDS с BC7, PSB и JPEG-XL.

Важные изменения коснулись системы нелинейного редактирования. Введена новая опция «Merge Filters», позволяющая объединять фильтры сразу после их применения, а также появилась поддержка нелинейных фильтров для групп слоев и возможность хранения версий фильтров в файлах XCF. Компоненты GEGL и babl получили обновления, добавляя новые фильтры, такие как Inner Glow, Bevel и GEGL Styles. Улучшены и многие плагины, а также появилась возможность экспорта изображений с разными настройками без изменения оригинала.

Кроме того, появились новые инструменты и функции, такие как автоматическое расширение границ слоев, обновленный инструмент выравнивания, новые параметры привязки и замена старого механизма связанных слоев на «наборы слоев». Обновленный поиск теперь отображает путь к меню для всех записей, делая поиск отдельных фильтров более удобным.

GIMP 3.0 доступен для установки через Flatpak с Flathub. Пользователи GNOME и KDE Plasma могут установить приложение через графический пакетный менеджер, либо воспользоваться командной строкой.