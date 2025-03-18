Обнаружена уникальная ядовитая змея

Австралийские ученые обнаружили в парке рептилий уникальную ядовитую змею с тремя клыками. Она относится к смертельным змеям (Acanthophis), обитающим в разных регионах Австралии. Эти хищники поджидают добычу в засаде и охотятся на лягушек, ящериц и птиц.

© Вечерняя Москва

Во время осмотра у одной из змей специалисты заметили дополнительный клык, который не выпадал, как это обычно происходит. Он выделял яд, что позволяло змее вырабатывать его вдвое больше, чем другим особям. Ученые считают, что этот редкий случай может быть следствием генетической мутации.

Смертельные змеи отличаются молниеносной атакой — они впрыскивают яд за 0,15 секунды. До появления противоядий 60 процентов укусов этой группы змей приводили к летальному исходу.

Исследователи продолжают изучение необычной змеи, пытаясь выяснить причины появления третьего клыка и его влияние на ядовитость пресмыкающегося, передает LiveSience.

Жители Лондона и некоторых районов Уэльса начали замечать в своих жилищах больших эскулаповых полозов, длина которых может превышать два метра.