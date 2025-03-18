В Австралии нашли окаменелость рыбы возрастом 15 миллионов лет

Газета.Ru

Ученые из Австралии обнаружили новый вид окаменелой пресноводной рыбы под названием Ferruaspis brocksi, возраст которой составляет 15 миллионов лет. Уникальность находки заключается в том, что в окаменелости сохранилось содержимое желудка. Находка описана в научной статье в Journal of Vertebrate Paleontology (JVР).

Найдена окаменелость рыбы с сохранившимся содержимым желудка
© The Australian National University

Ferruaspis brocksi является первым ископаемым представителем пресноводных корюшек (отряд Osmeriformes), найденным в Австралии. До этого открытия ученым не удавалось точно определить, когда эта группа рыб появилась на континенте и как она эволюционировала.

«Обнаружение окаменелости пресноводной рыбы возрастом 15 миллионов лет дает нам уникальную возможность изучить древние экосистемы Австралии и понять эволюцию рыб в эпоху миоцена», — отмечают исследователи.

По словам ученых, находка не только расширяет представление о среде, в которой существовало животное, но и позволяет исследовать поведение древних рыб благодаря хорошо сохранившемуся содержимому желудка.

«Мы теперь знаем, что они питались различными беспозвоночными, причем основным источником пищи были мелкие личинки мошек-призраков (насекомых из семейства Chaoboridae)», — пояснил палеонтолог Австралийского музея и научный сотрудник Университета Нового Южного Уэльса Мэтью МакКарри.

Ученые добавили, на одной из окаменелостей был найден паразит — молодая пресноводная мидия, называемая глохидием, которая прикрепляется к хвосту рыбы для перемещения по течению.

Новый вид был назван Ferruaspis brocksi в честь железистой породы, в которой была найдена окаменелость. «Ferru» происходит от латинского слова «ferrum» (железо), а «brocksi» — от имени известного австралийского палеонтолога, профессора Йохена Дж. Брокса.

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