Названы смартфоны Samsung, которые в апреле получат Android 15

Samsung подтвердила дату релиза финальной версии фирменной прошивки One UI 7.0 на базе Android 15 для актуальных флагманских устройств. Объявление было опубликовано на сайте компании.

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Обновление станет доступно с 7 апреля 2025 года для флагманских моделей Samsung Galaxy S24, Galaxy S24 FE, Galaxy Z Fold6 и Galaxy Z Flip6, для более ранних моделей, включая Galaxy S23, Galaxy S23 FE, Galaxy Z Fold5, Galaxy Z Flip5, а также планшеты серий Galaxy Tab S9 и Tab S10.

На данный момент Samsung завершила тестирование пятой бета-версии One UI 7.0 для Galaxy S24. Будет ли выпущена шестая тестовая версия до выхода финальной One UI 7.0, неизвестно.

Новая прошивка One UI 7.0 представляет усовершенствованный пользовательский интерфейс с широкой кастомизацией и передовые технологии на базе искусственного интеллекта с более глубокой интеграцией Google Gemini. Как утверждает Samsung, обновление делает повседневное использование устройства более приятным и интуитивно понятным.

Для каких устройств будет выпущено обновление и когда именно, не уточняется.