Airbus призвал ЕС создать фонд для технологической независимости

Крупные европейские компании, включая Airbus и Dassault Systemes, а также более 90 технологических фирм и отраслевых ассоциаций, обратились к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с призывом создать суверенный инфраструктурный фонд. Он должен поддержать развитие передовых технологий и снизить зависимость Европы от других стран.

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В открытом письме компании подчеркнули, что последние меры со стороны США и ЕС лишь усилили необходимость для Европы укреплять свою стратегическую автономию в ключевых секторах. Они отметили, что европейская цифровая инфраструктура, включая программные платформы, искусственный интеллект, полупроводники и системы хранения данных, остается уязвимой из-за зависимости от иностранных поставщиков.

Компании заявили, что нынешняя зависимость от иностранных поставщиков создает риски для безопасности, надежности и экономического роста Европы. Для решения этой проблемы они предложили не только создать инфраструктурный фонд, но и ввести политику «покупай европейское», которая поможет местным производителям конкурировать на рынке.

При этом авторы письма подчеркнули, что не выступают за исключение неевропейских поставщиков, а хотят создать условия, при которых европейские компании смогут уверенно развиваться и инвестировать в передовые технологии.