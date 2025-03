Опрокинувшийся аппарат на Луне поймал земное радио

В начале марта посадочный модуль «Афина» компании Intuitive Machines совершил неудачную посадку на Луне и, когда у него кончился заряд, был признан потерянным.

© NASA

Годом ранее схожая участь постигла его предшественника — аппарат «Одиссей». Хотя он оказался чуть удачливее — также сломал опору при прилунении, но не опрокинулся, а сильно накренился и успел выполнить ряд запланированных задач.

Как и «Афина», «Одиссей» был битком набит различными научными приборами. Среди них — низкочастотный радиоспектрометр НАСА для изучения «плотности фотоэлектронной оболочки и ее масштабной высоты вблизи лунной поверхности» (Radiowave Observations on the Lunar Surface of the photo-Electron Sheath — ROLSES-1). Результаты его работы подготовлены к печати в The Astrophysical Journal.

«Прибор ROLSES-1 на борту лунного посадочного модуля Odysseus компании Intuitive Machines представляет собой первый радиотелескоп NASA на Луне и первый американский космический аппарат, совершивший посадку на лунную поверхность за последние пять десятилетий. Несмотря на множество трудностей, ROLSES-1 смог собрать небольшое количество данных в течение нескольких часов во время полета и двух дней на лунной поверхности с использованием четырех монопольных антенн, которые были развернуты неидеально», — говорится в статье.

Прибор был разработан прежде всего для изучения рассеивания радиоволн поверхностью Луны: человечество загодя готовится к строительству больших радиотелескопов на нашем спутнике.

Однако настроенный преимущественно на линию водорода 21 см приемник поймал коротковолновые передачи с Земли и искусственных спутников.

«Все антенны зафиксировали коротковолновые радиопередачи, прорывающиеся через ионосферу Земли — или земные техносигнатуры — из спектральных и необработанных данных волновых форм», — уточняется в исследовании.

И это тоже ценные данные — ведь они помогают понять, как земные радиоволны распространяются через ионосферу и достигают Луны, и — самое главное — как наши техносигнатуры «звучат» со стороны.

«Техносигнатуры, по-видимому, модулируются колебаниями плотности в ионосфере Земли и могут использоваться в качестве маркеров при поиске внеземного разума на обитаемых экзопланетах», — поясняют ученые.

Из почти восьми запланированных дней эксплуатации прибор передавал данные с Луны в общей сложности около 20 минут — результаты такой непродолжительной работы поистине впечатляют.