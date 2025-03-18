Космонавт Волков назвал последствия долгого пребывания в космосе

Специфических последствий долгого пребывания американских астронавтов на МКС не будет, рассказал в беседе с RT лётчик-космонавт, Герой России Сергей Волков.

Так он прокомментировал ситуацию с американскими астронавтами Барри Уилмором и Сунитой Уильямс, которые застряли на МКС уже на девять месяцев.

«Специфических последствий точно не будет, тем более и Уильямс и Уилмор — летавшие космонавты. Единственное, они улетали на 10 дней, а возвращаются через 9 месяцев», — отметил космонавт.

По его словам, ситуация с застрявшими астронавтами является внештатной.

«С другой стороны, это был тестовый полёт, поэтому ко всему нужно было быть готовыми. Где-то на втором, третьем, десятом плане эта ситуация просматривалась, об этом думали. В любом случае, система очень устойчивая. В плане жизни на МКС: там есть запасы еды и других средств, которые позволили им не просто пожить, но и поработать на станции. Явно была скорректирована программа полётов... Всё-таки это лучше, чем при возвращении они бы пошли на риск. Они возвращаются живыми, в удовлетворительном состоянии. Это самое главное», — заключил Волков.

Ранее Уилмор и Уильямс выразили благодарность новой администрации президента США Дональда Трампа за содействие в их возвращении на Землю.

5 июня 2024 года корабль Boeing Starliner с астронавтами Уилмором и Уильямс стартовал к МКС. Они незапланированно находятся там до сих пор.