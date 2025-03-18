Ученые выяснили, как лягушки выживают без кислорода

Новосибирские исследователи вместе с коллегами из Магадана раскрыли секреты выживания амфибий в экстремальных условиях.

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Объектом исследования ученых стала чесночница Палласа, обитающая на территории Восточной Европы и Западной Сибири. Это лягушка, которая зимует глубоко под землей, где почти нет кислорода. Результаты экспериментов опубликованы в Journal of Comparative Physiology.

"В ходе исследования мы помещали лягушек в специальные герметичные банки, где содержание кислорода было примерно в десять раз ниже атмосферного - это предельный уровень, который животные могут пережить, и смотрели, как меняется их метаболизм", - пояснил ведущий научный сотрудник сектора геногеографии Палеарктики Сергей Шеховцов.

Как выяснилось, даже в таких экстремальных условиях чесночница не впадает в анабиоз. Она снижает активность, экономя энергию, но остается подвижной.

Ранее ученые выяснили, что сибирские лягушки вырабатывают этиловый спирт, чтобы выжить в морозы.

"Когда мы знаем, как с проблемой гипоксии справляются другие животные, становится понятнее, где надо искать решение, подходящее для человека", - считает Сергей Шеховцов.

Ученые считают, что исследование имеет значение не только для биологов, но и для медицины. Оно поможет в работе по преодолению последствий ишемических стрессов для организма человека.