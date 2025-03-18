Первый чип Huawei для ПК обогнал Apple M2 в тестах Geekbench

HUAWEI активно работает над своим первым процессором для ПК, и, судя по утечкам, Kirin X90 сможет конкурировать с чипами Apple и Intel.

© Ferra.ru

Согласно тестам Geekbench 6, новый чип набрал 11 640 баллов в многоядерном режиме, что превосходит Apple M2 (10 064 балла) и приближается к Intel Core i7-13700H (12 203 балла).

Kirin X90 построен на архитектуре Taishan-v130 и использует восемь ядер с тактовой частотой 2,5 ГГц.

В качестве графики применяется Maleoon 920 с 10 вычислительными блоками. Чип поддерживает до 32 ГБ LPDDR5-6400 и оснащён тремя портами USB4.

Ожидается, что Kirin X90 будет выпускаться по 7-нм техпроцессу на заводах SMIC. Это первый шаг HUAWEI в сторону независимости от Intel и AMD после введённых санкций.

Появление первых ноутбуков с новым процессором ожидается в ближайшее время.