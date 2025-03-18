Объявлены российские цены на смартфоны Samsung A23, A36 и A56

М.Видео-Эльдорадо объявила о старте продаж новой серии смартфонов Samsung Galaxy A в России.

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Линейка включает модели Galaxy A26, A36 и A56, которые получили улучшенные камеры, продвинутые ИИ-функции и увеличенный срок поддержки обновлений.

Флагман серии Galaxy A56 оснащен 6,7-дюймовым Super AMOLED-дисплеем с яркостью 1200 нит, процессором Exynos 1580, фронтальной камерой с HDR 10-бит и защитой IP67.

Galaxy A36 работает на Snapdragon 6 Gen 3, а младшая модель Galaxy A26 впервые в линейке также получила защиту от воды и пыли IP67.

Цены на устройства в России стартуют с 24 990 рублей за Galaxy A26 с 128 ГБ памяти. Версия на 256 ГБ обойдется в 27 990 рублей.

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Galaxy A36 стоит 34 990 рублей за базовую модель и 38 990 рублей за расширенную.

Galaxy A56 в минимальной конфигурации оценен в 44 990 рублей, а вариант с 256 ГБ памяти — в 48 990 рублей.

Все устройства поддерживают 6 лет обновлений Android и безопасности, а также получили фирменные ИИ-функции, включая «Обвести и найти» и продвинутые инструменты для обработки фото.