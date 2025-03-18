Apple запустит массовое производство складных iPhone и iPad

Аналитик Джефф Пу сообщил, что Apple запустила этап NPI (New Product Introduction) для двух складных устройств на фабрике Foxconn.

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Массовое производство планируется во II половине 2026 года, а первые прототипы появятся уже в апреле.

Пу не раскрыл деталей, но, вероятно, речь идет о складном iPhone с 8-дюймовым дисплеем и iPad с экраном до 19 дюймов. Apple давно тестирует технологии сгибающихся экранов, и теперь компания близка к финальной стадии разработки.

По прогнозам, спрос на iPhone в 2025 году будет умеренным, что связано с задержкой персонализированных функций Siri.

Однако выпуск складных устройств может существенно повлиять на бизнес Foxconn в 2026 году и привлечь новых покупателей.

Если производство пойдет по плану, складные iPhone и iPad могут выйти в конце 2026-го или в 2027 году.