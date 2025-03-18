Google Gemini начали использовать для удаления водяных знаков

Пользователи соцсетей обнаружили, что новая версия Google Gemini 2.0 Flash способна удалять водяные знаки с изображений, включая снимки из Getty Images и других стоков.

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Google недавно расширила доступ к экспериментальной функции генерации изображений в Gemini 2.0 Flash, однако, судя по всему, защита от несанкционированного редактирования у модели практически отсутствует.

В отличие от конкурентов, таких как OpenAI и Anthropic, которые запрещают удаление водяных знаков, Gemini 2.0 Flash выполняет эту задачу без ограничений.

Хотя модель иногда испытывает сложности с полупрозрачными вотемарками, она не просто удаляет их, но и дорисовывает скрытые части изображения, что вызывает опасения у правообладателей.

По американскому законодательству подобные действия могут быть незаконными.

Отметим, что Google на данный момент не прокомментировала ситуацию.