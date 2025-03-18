В России подешевели китайские смартфоны

В начале марта цены на китайские смартфоны упали на 5-20%. Участники рынка связывают это с маркетинговыми акциями и укреплением рубля.

По данным МТС, снижение цен коснулось некоторых моделей. "Марвел-Дистрибуция" отмечает снижение средней цены до 24,8 тысячи рублей за последние две недели, а также падение продаж в штуках на 19,1% год к году в январе-феврале.

При этом уточняется, что бренды realme, Honor, Poco, Huawei наращивают продажи, в то время как Redmi, Infinix, Tecno демонстрируют снижение. Аналитик Эльдар Муртазин подтвердил общее снижение цен на электронику, но добавил, что оно более значительно для мелкой электроники (до 20%), чем для крупной (5-7%), пишут "Известия".