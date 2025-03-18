Ученые выдвинули новую гипотезу появления каменных орудий

Американские ученые из Музея естественной истории Кливленда и Кентского государственного университета выдвинули новую гипотезу появления каменных орудий. Согласно предположению, первые люди сначала пользовались острыми от природы краями, прежде чем стали делать такие инструменты самостоятельно. Исследование опубликовано в научном журнале Archaeometry.

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Команда провела полевые работы в разных частях мира, включая Кению и Оман, где обнаружила, что заостренные камни, называемые «натуралитами», встречаются в природе в больших количествах.

Исследователи предположили, что только после использования острых от природы камней для резки у древних людей возникло селективное давление, заставившее их начать обкалывать собственные каменные орудия по своему желанию.

Например, одной из потенциальных мотиваций для обкалывания было решение проблемы ограниченного предложения и как получить острые каменные отщепы в условиях дефицита натуралитов.

Или, возможно, обкалывание было способом усовершенствовать природное изобретение природы, производя каменные отщепы с желаемыми характеристиками, вместо того, чтобы тратить время и энергию на поиски натуралитов, которые ими обладали.

Новая гипотеза предлагает более экономное объяснение происхождения каменных технологий, чем предыдущие теории. Теперь археологам предстоит проверить эту идею, ища свидетельства использования натуралитов в период от 3 до 6 млн лет назад.