Излучение черных дыр может помогать жизни на других планетах

Британские ученые из Дартмутского колледжа и Эксетерского университета обнаружили, что ультрафиолетовое излучение активных галактических ядер (АГЯ) — сверхмассивных черных дыр в центрах галактик — может оказывать неожиданное положительное влияние на жизнь. Исследование опубликовано в научном издании The Astrophysical Journal (TAJ).

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Команда использовала компьютерное моделирование, чтобы изучить влияние излучения АГЯ на планеты с разным составом атмосферы. Они обнаружили, что высокоэнергетическое излучение расщепляет молекулы кислорода, создавая атомы, которые затем образуют озон. Этот процесс аналогичен тому, как солнечное излучение помогло создать озоновый слой на Земле около двух миллиардов лет назад.

«Как только жизнь насыщает атмосферу кислородом, радиация становится менее разрушительной и даже полезной», — объяснил ведущий автор исследования Кендалл Сиппи.

Чем больше кислорода в атмосфере, тем сильнее защитный эффект озона, который блокирует опасное излучение, отметили исследователи.

Ученые добавили, что наша планета расположена слишком далеко от сверхмассивной черной дыры в центре Млечного Пути, поэтому ее излучение никак не повлияло на Землю.

Исследование помогает понять, какие условия могут поддерживать жизнь в других галактиках.