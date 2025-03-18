На Гавайях выявили критические изменения в уровне суши

На Гавайских островах обнаружена тревожная тенденция: некоторые территории Оаху погружаются в океан с невероятной скоростью, превышающей прогнозы в 40 раз. Это создает серьезную угрозу для инфраструктуры региона, особенно для прибрежных районов Гонолулу, Вайкики и Перл-Харбора.

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Исследование, проведенное учеными Гавайского университета, выявило критические изменения в уровне суши. Если раньше считалось, что остров опускается со скоростью около 0,6 миллиметра в год, то теперь в некоторых прибрежных зонах зафиксировано ускорение до 25 миллиметров в год. Для наглядности: это как если бы вместо десяти листов бумаги в год на поверхность опускалось их 400.

Длительные наблюдения, продолжавшиеся почти два десятилетия, показали, что сочетание погружения суши с глобальным повышением уровня моря создает взрывоопасную ситуацию. К 2050 году риск наводнений в регионе может возрасти более чем на 50%, а время до критического момента сократится до полувека.

Особенно уязвимы низменные территории вокруг Гонолулу. По оценкам экспертов, потенциальный ущерб только инфраструктуре острова Оаху может превысить 12,9 миллиарда долларов США. Под угрозой оказываются не только здания и сооружения, но и туристическая отрасль, развитие прибрежных районов и местные экосистемы.

При этом традиционное медленное погружение островов, связанное с их удаленностью от Большого острова и движением тектонических плит, теперь дополнилось неожиданным ускорением процесса.

Результаты исследования направлены на то, чтобы помочь властям разработать стратегии противодействия растущей угрозе наводнений и минимизировать потенциальные последствия для региона.