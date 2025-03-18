12 минут, изменившие историю. Как Алексей Леонов впервые вышел в открытый космос?

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60 лет назад впервые человек вышел в открытый космос. Сделал это Алексей Леонов. За пределами корабля он был всего несколько минут и едва не погиб, передает корреспондент «МИР 24» Андрей Еганов.

12 минут, изменившие историю: как Леонов первым вышел в открытый космос
© РИА Новости

Эти 12 минут в открытом космосе Алексей Леонов вспоминал всю жизнь. Всегда эмоционально и красочно. Интервью телеканалу «МИР» космонавт давал 10 лет назад. Но даже спустя полвека после полета впечатления не угасли.

Алексей Леонов, космонавт, дважды Герой Советского Союза

«Видно, как весна наступала с юга на север. Волга. Облачность над ней слоистая».

Но приключения экипажа «Восход-2 только начинались. Сначала у Алексея Леонова раздулся скафандр.

Алексей Александров, методист Центра «Космонавтика и авиация»

«У него давление было 0,4 от атмосферного. Несколько раз он отходил от корабля, возвращался, экспериментировал с движением и минут через пять переключил давление, что сделало скафандр более подвижным и мягким».

Вопреки инструкциям в переходной шлюз пришлось заходить вперед головой, а не ногами. К тому же нужно было забрать главное доказательство космического успеха – кинокамеру.

«Ему эта кинокамера доставила больше всего хлопот, потому что ногами в невесомости ходить бесполезно. Нужно руками держаться, а какой рукой держать эту камеру, никто не подумал», – рассказал методист Центра «Космонавтика и авиация Алексей Александров.

Скафандр – 1 метр 90, шлюз – 1 метр 20. Чтобы закрыть над собой люк, Леонов с огромными усилиями развернулся в узком рукаве. Повторить это потом даже на Земле не смог никто.

Алексей Леонов, космонавт, дважды Герой Советского Союза

«Это была страшно тяжелая работа, потеря энергии, пульс 160, пот. Я ничего не видел».

Затем при отстреле шлюза корабль закрутило. Леонов и Беляев едва не сгорели от избыточного поступления кислорода. Вдобавок «Восход-2» потерял ориентацию и вместо казахской степи космонавты сели в уральской тайге, где провели двое суток.

«У них было все: средства для отпугивания акул, крючки для ловли рыбы, все, кроме зимней одежды», – рассказал директор Музея РКК «Энергия» имени С.П. Королева Елена Черных.

После этого курс выживания вошел в обязательную программу подготовки космонавтов. А тогда уже намучавшийся экипаж вспорол скафандры и из внутренней оболочки сделал что-то наподобие пледов. Другие согревающие средства героям не достались.

Алексей Леонов, космонавт, дважды Герой Советского Союза

«Сбросили нам бутылку коньяка она разбилась, термос разбился. Сбросили одежду. Куртки мы получили, а брюки повисли на деревьях».

Потом было спасение и торжественная встреча героев. 60 лет спустя космонавты за бортом проводят и по восемь часов. Между собой они называют это «полеонить.

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