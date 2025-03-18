ИИ за два дня решил задачу, над которой ученые работали 10 лет

Искусственный интеллект от Google смог решить задачу, над которой специалисты из Имперского колледжа Лондона трудились в течение десяти лет, всего за два дня. Ученые пытались выяснить, почему один тип супербактерии приобретает способность заражать различные виды бактерий.

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Работа касалась проблемы устойчивости бактерий к антибиотикам, и команда изучала хромосомные острова, формирующие капсид, — вирусы, поражающие бактерии. В ходе исследования была подтверждена гипотеза о том, что эти вирусы могут заимствовать «хвосты» у других вирусов для внедрения своего генома в клетку.

Когда результаты исследования были почти готовы к публикации, ученые решили проверить, как быстро искусственный интеллект (ИИ) сможет справиться с этой задачей. За два дня он пришел к тому же выводу, к которому команда шла на протяжении десяти лет.

Исследователи сначала заподозрили, что ИИ каким-то образом получил доступ к их материалам, но позже выяснили, что он самостоятельно проанализировал доступную информацию и предложил гипотезу. Ученые были поражены скоростью работы искусственного интеллекта.

Результаты исследования были опубликованы на сервере препринтов bioRxiv.

В Великобритании прошел первый аукцион, на котором выставлялись только произведения искусства, созданные при помощи ИИ. Однако значительная часть работ была продана по минимальной цене. «Вечерняя Москва» узнала, смог ли ИИ заменить человека.