Вселенная могла возникнуть без Большого Взрыва, считают ученые
Физик из Индийского технологического института Гандинагара Наман Кумар разработал альтернативную теорию происхождения Вселенной, согласно которой окружающий космос возник не из сингулярности (точки бесконечной плотности и температуры) в результате Большого Взрыва, а образовался благодаря плавному квантовому процессу. Одновременно с ним появилась и антивселенная, где время движется в обратном направлении. Исследование опубликовано в научном журнале Europhysics Letters (EPL).
Традиционные космологические модели, такие как теория Хартла–Хокинга или туннельный подход Виленкина, сталкиваются с проблемами при объяснении наблюдаемой плоскостности Вселенной и количества инфляционных e-складок (периода быстрого расширения). Новая модель предлагает решение этих проблем, используя квантовый потенциал вместо пространственной кривизны.
Согласно теории Кумара, процесс начинается с фазы, где время ведет себя как пространственное измерение (так называемый евклидов инстантон). Вселенная возникает с конечным размером, избегая бесконечных плотностей. Затем она плавно переходит из евклидовой фазы в лоренцеву (нашу привычную Вселенную) за счет квантового потенциала.
Такое объяснение позволяет избежать некоторых важных проблем классической модели. Например, в сингулярности плотность, температура и кривизна пространства-времени становятся бесконечными. Это означает, что известные нам законы физики, включая общую теорию относительности Эйнштейна, перестают работать. Бесконечности не имеют физического смысла и не могут быть описаны в рамках существующих теорий.
Хотя модель предлагает интригующие решения, она требует дальнейшей разработки. Наман Кумар планирует искать проверяемые предсказания, такие как специфические сигналы в космическом микроволновом фоне или крупномасштабной структуре Вселенной.