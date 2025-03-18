Ученые рассказали о загадочной китайской пирамиде

Ученые рассказали о гигантской белой пирамиде высотой около 300 метров. По легендам, она располагается к юго-западу от китайского города Сиань. Сейчас там осталось множество курганов, и ученые не теряют интерес к этому месту.

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Комплекс китайских пирамид не был известен до тех пор, пока американский летчик Джеймс Гаусман не пролетел над пирамидой во время Второй мировой войны.

— Пролетая над Сианем и его окрестностями, обнаружил огромную белую пирамиду, которая была как раз граненая и имела блестящие навершия, напоминающие металл или даже драгоценный камень, — поделились исследователи.

Ученые выяснили, что пирамида близ Сианя выше египетской пирамиды Хеопса. При этом, кроме американца, никто не видел это сооружение.

— Все документы, касающиеся этого объекта, считаются то ли пропавшими, то ли засекреченными. И за прошедшие почти 80 лет никаких новых фото или видеодоказательств существования пирамиды так и не появилось, — поделились исследователи.

В 60-х годах прошлого века появились дневниковые записи. Несмотря на последующие описания пирамид, конкретно об этой белой фигуре с драгоценными камнями ничего сказано не было, передает дзен-канал «РЕН ТВ».

Ученые также продолжают исследование египетских пустынь. Недавние находки в самом северном золотом руднике Птолемеев, известном как Гхоцца, открыли суровую реальность условий, в которых жили рабы, работавшие на золотых рудниках Древнего Египта.