Ultra-версии смартфонов Xiaomi, Oppo и Vivo сравнили по камерам

На YouTube-канале Mobiltelefon.ru в одном из выпусков продемонстрировали, как снимают фото и видео Vivo X100 Ultra, Xiaomi 14 Ultra и Oppo Find X7 Ultra, а также какой из них лучше брать.

В ночное время ширик делает снимки хуже всего на Xiaomi 14 Ultra. А вот днём разницы между смартфонами почти нет, не считая цветопередачи и насыщенности.

Динамический диапазон при съёмке на ультраширик хуже всего у Xiaomi. Vivo и Oppo справились с этим лучше.

С примерами фото вы можете ознакомиться ниже.

Вывод

Однозначного лидера среди смартфонов не оказалось. По детализации все модели справились отлично, по зуму тоже, ширики у них тоже хорошие. Единственное: из всех устройств Xiaomi 14 Ultra менее стабильный. У Oppo Find X7 Ultra есть проблемы с балансом белого: иногда у разных его модулей бывает разная цветопередача. Vivo X100 Ultra более понятный и более предсказуемый, однако по цветам он иногда более «китайский» (речь идёт об акварельности).

Vivo при этом хорошо снимает фото, но вот с видео ситуация у него гораздо хуже. Нередко у него получается слишком насыщенная картинка. С другой стороны, с использованием зума он записывает видео лучше, чем Xiaomi или Oppo. Xiaomi хуже всего оказался по записи звука, а Oppo — по стабилизации на зуме.