В Татарстане нашли памятники эпохи Золотой Орды

В Алексеевском районе Татарстана археологи нашли селище булгарско-золотоордынского периода и два могильника. Комплекс археологических памятников датируется X—XIV веками.

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Об этом сообщает «Бизнес Online» со ссылкой на пресс-службу комитета по охране объектов культурного наследия.

Находки были совершены при подготовке проекта реконструкции дороги.

«Саконский могильник I», «Саконский могильник II», «Саконское селище IV» представляют собой археологический комплекс, отражающий быт людей в средние века, а также ритуал захоронений», — отмечается в сообщении.

Как рассказал глава ведомства Иван Гущин, находки возьмут под государственную охрану.

Ранее сообщалось, что в Москве специалисты приступили к реставрации железных ножей XVII—XVIII веков, найденных во время археологических работ в Чижевском подворье.