Маск раскрыл, когда человек впервые ступит на Марс

Глава SpaceX Илон Маск заявил, что человек впервые ступит на Марс через пять-семь лет. Его слова приводит РИА Новости.

Маск указал, что, вероятнее всего, это произойдет во время второго и третьего стартового окна Земля-Марс.

«То есть, грубо говоря, через пять-семь лет», — добавил он.

Ученые NASA нашли вероятное доказательство жизни на Марсе

По словам главы SpaceX, ключевым фактором колонизации Марса станет технологическое развитие Земли, которое должно быть на таком уровне, чтобы человечество смогло поддерживать жизнь и развиваться на Марсе независимо от родной планеты. Если же достичь этого не удастся, то закрепиться на новой планете человек не сможет, подчеркнул Маск. В связи с этим он призвал делать все возможное, чтобы как можно дольше удерживать открытым «окно возможностей» исследования Марса.